Lotofácil 3677: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,22 milhão cada.
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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (05), o concurso 3677, e premiou apostadores com R$ 1,22 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24.
Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,22 milhão.
Apostas premiadas com 15 dezenas:
Manaus/AM
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Santos/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 580 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.604,48.
Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 16252 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 171213 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 913725 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (06), é de R$ 2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.