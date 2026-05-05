Lotofácil 3677: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (05), o concurso 3677, e premiou apostadores com R$ 1,22 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 02, 03, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,22 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Manaus/AM

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Rio de Janeiro/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Santos/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Paulo/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 580 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.604,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 16252 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 171213 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 913725 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (06), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.