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Lotofácil 3675 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 1,1 milhão cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 12:00:00 Editado em 02.05.2026, 21:32:00
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Lotofácil 3675 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição neste sábado (02), o concurso 3675, e premiou apostadores com R$ 1,1 milhão para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,1 milhão.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Canal Eletrônico
2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Francisco Beltrao/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Sao Paulo/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 920 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 761,56.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 22448 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 230844 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 1058585 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (04), é de R$ 2 milhões.

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Paraná
Confira as apostas premiadas com 15 dezenas no Paraná:

Em Francisco Beltrao, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 1,1 milhão.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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