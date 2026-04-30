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Lotofácil 3674 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 12:00:00 Editado em 30.04.2026, 21:56:32
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Lotofácil 3674 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números
Autor Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 3674, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 182 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.357,91.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7132 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 84004 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 513738 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (02), é de R$ 5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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