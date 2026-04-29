Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Lotofácil 3673: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

3 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 509.795,63 cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 12:00:00 Editado em 29.04.2026, 21:41:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 3673, e premiou apostadores com R$ 509.795,63 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Apostas premiadas com 15 dezenas:

Imperatriz/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Joao Pessoa/PB
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Criciuma/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 228 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.009,26.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 8173 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 90862 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 488953 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (30), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa loterias lotofacil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV