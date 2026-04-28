Lotofácil 3672: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

4 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 916.809,17 cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 12:00:00 Editado em 29.04.2026, 02:02:18
Lotofácil 3672: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotofácil realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 3672, e premiou apostadores com R$ 916.809,17 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 4 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 916.809,17.

Apostas premiadas com 15 dezenas:

Piata/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Salvador/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Sao Gabriel/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Aracoiaba da Serra/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 505 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.206,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 18035 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 198733 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 951885 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 2 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

