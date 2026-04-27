Lotofácil 3671 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 3671, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 15 dezenas, que foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21.

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 218 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.245,17.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 7877 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 96714 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 529950 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.