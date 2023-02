Lotes de camisinhas são suspensas pela Anvisa após defeito em testes

Da Redação

A medida da Anvisa foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (23)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de alguns lotes de camisinhas masculinas por elas apresentarem defeitos. Segundo o órgão, os preservativos Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera falharam no teste de estouro, que avalia a resistência delas.

Nesse experimento, amostras dos produto são infladas com um fluxo de ar padrão. Se o preservativo apresentar algum orifício, ela é reprovada instantaneamente. Caso não haja nenhum vazamento de pressão, a camisinha é inflada para medir o volume e a pressão em que o preservativo estoura.

A medida da Anvisa foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (23). Na portaria, a Anvisa alega que as proteções falharam nos testes após três anos, visto que a validade delas seria de cinco anos.



A Blowtex divulgou um alerta aos consumidores em seu site. "Esses lotes foram inicialmente produzidos com prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Testes laboratoriais recentes indicaram que pode haver um risco maior de ruptura para preservativos com mais de 3 anos de fabricação. Entretanto, com qualquer preservativo, se você este romper, você deve tomar precauções adicionais para reduzir a chance de gravidez ou de infecções sexualmente transmissíveis", informou a empresa através do comunicado.

Os itens já começaram a ser recolhidos das lojas.



É possível identificar os produtos afetados pelo número de série. Veja quais são as camisinhas que não passaram no teste do estouro:

Preservativo Blowtex Zero

Números de série afetados: 2106011116; 2105130816; 2106781116; 2106041116; 2108031016; 2108591016; 2108071016; 2108081016; 2111051016; 2112681016; 2112080516; 2112080416; 2112090516; 2112380416; 2112091016; 2112070516; 2112830516; 2201060416; 2112060416; 2112080716; 2112800516; 2112341016; 2201651016; 2201050516; 2201980516; 2202011016; 2202021016; 2202030516; 2201160516; 2202040516; 2202050916; 2202051016; 2202060516; 2202080516; 2202100516; 2202080916; 2207020516 e 2207742716.

Preservativo Blowtex® Sensitive Super Aloe Vera

Números de série afetados: 2110050616; 2110060616; 2110070616; 2110480616; 2111020616; 2111070616; 2111080616; 2201020616; 2201030616; 2201140616; 2201150616; 2201970616; 2202050816; 2202060816; 2202500816; 2202510816; 2202690616; 2202700616 e 2205930816.

Com informações do UOL.

