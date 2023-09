Lotes de café são recolhidos por indícios de fraude; veja marcas

Uma fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apurou que há indícios de fraude em oito lotes de variadas marcas de café. Devido a isso, o órgão determinou o recolhimento dos produtos.

Os agentes que participaram de uma força-tarefa identificaram nos pacotes - do tipo torrado e moído - pedaços de cascas e madeiras acima dos limites permitidos pela legislação misturados aos produtos.

De acordo com o Mapa, as produtoras de café colocavam casca e paus acima do limite com o intuito de aumentar o volume dos pacotes. “Esses resíduos do beneficiamento do grão de café foram torrados como se fossem grãos de café legítimos”, explicou o coordenador de Fiscalização da Qualidade Vegetal, Tiago Dokonal.

Os lotes apreendidos pertencem às marcas Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balaio, Bico de Ouro e Bico de Ouro 100% Puro Robusta, conforme divulgado pelo governo, na última sexta-feira (22).

Os lotes afetados são:

FAB08DEZ22 da Fazenda Mineira;

046/23/3D da Jardim;

59 da Lenhador Extra Forte;

59 da Lenhador Tradicional;

58 da Balaio;

02 e 05 da Bico de Ouro;

04 da Bico de Ouro 100% Puro Robusta.

Com informações do G1.

