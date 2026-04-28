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Loterias Caixa: Quina acumula e prêmio vai a R$ 3 milhões; veja os números

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 3 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 08:27:58 Editado em 28.04.2026, 08:27:55
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Loterias Caixa: Quina acumula e prêmio vai a R$ 3 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00. - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 7011, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09,24,31,45,55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 3 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Vereadores de Apucarana fazem sessão itinerante no João Paulo

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.308,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 99,08.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 70743 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,16.

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A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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