Loterias Caixa: Quina acumula e prêmio vai a R$ 3 milhões; veja os números
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 3 milhões
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 7011, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09,24,31,45,55.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 3 milhões.
📰 LEIA MAIS: Vereadores de Apucarana fazem sessão itinerante no João Paulo
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 49 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.308,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 99,08.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 70743 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,16.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.