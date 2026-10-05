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Loja em SP anuncia TV a R$ 20 e inauguração causa tumulto no Brás: 'Estou na fila há três dias'

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A inauguração de uma loja no Brás, no centro de São Paulo, provocou tumulto na manhã desta segunda-feira, 5, com filas que se estendiam até a Avenida do Estado. Segundo relatos publicados pela loja, clientes aguardaram até três dias nas ruas para adquirir os produtos. Após a aglomeração, o estabelecimento fechou.

A Polícia Militar foi acionada e reforçou o policiamento entre a Rua Monsenhor de Andrade, onde fica a loja, e a Avenida do Estado, em razão da grande concentração de pessoas em frente ao estabelecimento.

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A corporação interditou vias temporariamente e fez desvios nos itinerários dos ônibus na região. Segundo a PM, um ponto de ônibus foi danificado em razão do tumulto.

"A Polícia Militar manteve contato com os responsáveis pelo estabelecimento e realizou as orientações necessárias para a organização e controle do público, visando prevenir acidentes e outros transtornos", informou a PM. O proprietário da loja foi conduzido ao 12º DP, no Pari.

Clientes aguardaram até três dias na fila

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Nas redes sociais, a loja compartilhou relatos de clientes que conseguiram comprar produtos na manhã desta segunda-feira. Em uma das gravações, um homem conta que aguardou três dias na fila para conseguir comprar um TV 32 por R$ 20. "Estou molhado, com chulé, mas valeu a pena. Vamos voltar mais vezes", contou.

Outra cliente contou que aguardava na fila desde às 21h de sábado, 4, e conseguiu comprar a televisão pelo mesmo valor. "Nem banho tomamos", disse. Segundo outro relato compartilhado pela loja, funcionários serviram café da manhã e alimentação para os clientes que aguardavam na fila.

Por volta das 14h, a loja informou que estava fechada após o tumulto provocado pela aglomeração de clientes. "As coisas, infelizmente, saíram um pouquinho do nosso controle. O pessoal se aglomerou, o tumulto foi grande", afirmou.

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A empresa agradeceu o apoio da polícia e da prefeitura, que, segundo ela, deram suporte para que algumas vendas fossem realizadas. "Mas, por motivos maiores, o shopping está fechado."

A loja afirmou ainda que não há previsão de reabertura e que o espaço será reorganizado para receber os clientes. Segundo a empresa, havia crianças, idosos e gestantes na fila e a decisão de fechar foi tomada para preservar a integridade de funcionários e clientes.

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