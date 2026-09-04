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Loja de vestidos de noiva não manda representantes a reunião do Procon-SP

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Representantes da loja de luxo My Vintage Dress não compareceram a uma reunião convocada pelo Procon-SP para a quinta-feira, 3, para prestar explicações sobre reclamações de clientes que apontam a não entrega de vestidos de noiva e a falta de reembolso de valores pagos. Segundo o órgão, a empresa acumula 53 reclamações, das quais 47 foram registradas entre os dias 1º e 3 deste mês.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, o advogado da loja, Luiz Augusto Filizzola DUrso, afirmou que ele e a loja não foram notificados sobre a reunião.

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As principais queixas apresentadas ao Procon-SP são relacionadas à demora ou não entrega dos produtos e ao descumprimento de ofertas. O órgão afirma que, assim que tomou conhecimento do caso, notificou a empresa e a convocou para uma reunião para explicar os problemas e discutir possíveis soluções para as consumidoras.

"A My Vintage Dress não atendeu à convocação e não respondeu às tentativas de contato - pelo endereço comercial, endereços de seus responsáveis e canais digitais", informou o Procon-SP.

O órgão afirmou que está em contato direto com as consumidoras e com instituições financeiras relacionadas aos casos na tentativa de amenizar os prejuízos. O Procon-SP informou ainda que dará continuidade aos procedimentos de fiscalização e apuração, "com adoção de medidas sancionatórias e encaminhamento às autoridades competentes".

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De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, citado pelo órgão, em caso de descumprimento da oferta, o cliente pode escolher entre exigir o cumprimento da obrigação, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com restituição do valor antecipado, atualizado monetariamente. A legislação também permite recorrer ao Poder Judiciário para buscar perdas e danos.

Em posicionamento relacionado às reclamações das clientes, a My Vintage Dress afirmou que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção".

A proprietária da loja, Camila Rossi, também registrou nesta sexta-feira, 4, um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue uma funcionária suspeita de ter cometido uma fraude contra a empresa. Segundo o advogado Luiz Augusto Filizzola DUrso, a estimativa é de um desvio de quase R$ 1 milhão, descoberto recentemente.

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A defesa afirma ainda que Camila está colocando recursos próprios na empresa e fazendo parcerias com negócios do mesmo ramo para entregar os vestidos e ressarcir as clientes quando necessário.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o 14º Distrito Policial, em Pinheiros, instaurou inquérito para apurar eventual prática de estelionato ou outros crimes relacionados aos registros na região.

"A unidade realiza oitivas, acompanha possíveis novos registros e mantém contato com outras delegacias e departamentos policiais para o compartilhamento de informações e o aprofundamento das investigações", informou a SSP. Segundo a pasta, as diligências prosseguem para esclarecer os fatos e apurar eventual responsabilidade dos envolvidos.

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Entenda o caso

Clientes da My Vintage Dress foram ao estabelecimento na terça-feira, 1º, em busca de vestidos, após serem informadas sobre problemas na empresa.

Uma das consumidoras, Letícia Queiroz, relatou dificuldades para retirar sua peça depois de ter a retirada cancelada na segunda-feira, 31, e não conseguir contato com a loja. Nas redes sociais, Letícia compartilhou tentativas frustradas de contato e afirmou que a empresa chegou a cogitar agendar a entrega para uma data posterior ao casamento.

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Na quarta-feira, 2, a My Vintage Dress afirmou que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção" e anunciou o fechamento temporário para novas vendas.

"Diante de um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção, decidimos fechar temporariamente a loja para novas vendas, concentrando todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento", afirmou.

A empresa também disse que, na segunda-feira, 31, mais de 50 pessoas entraram no estabelecimento sem autorização e levaram alguns vestidos. Segundo a My Vintage Dress, a equipe retirou outras peças do local por segurança, e as imagens da loja vazia foram posteriormente divulgadas como se representassem o encerramento das atividades.

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