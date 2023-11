Loja de eletrônicos é invadida e saqueada na Santa Ifigênia

Uma loja de eletrônicos foi invadida e saqueada na região da Santa Ifigênia, no centro da capital paulista, na segunda-feira, 20. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, cinco homens e uma mulher, com idades entre 49 e 23 anos, foram presos em flagrante. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), por meio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), disse ainda que a equipe estava em patrulhamento pela região quando identificou os suspeitos em frente ao estabelecimento na Rua do Triunfo. A SSP acrescentou que os guardas civis metropolitanos viram um dos indiciados com oito calotas de som em frente ao local. "Eles o abordaram e perceberam que a porta do estabelecimento havia sido aberta. No interior do imóvel, havia outros cinco criminosos e tudo estava revirado", afirmou a pasta. O proprietário da loja foi acionado pela polícia. Ao chegar ao estabelecimento, ele constatou o furto de mais de 120 itens. Os envolvidos foram presos e conduzidos ao 2° Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado como furto e a autoridade policial requisitou perícia. "Questionados, os envolvidos ficaram em silêncio. Diligências prosseguem visando a localização e devolução dos objetos", completou a SSP, que não informou se os criminosos são dependentes químicos da Cracolândia.

No dia 1º de novembro deste ano, dependentes químicos da Cracolândia invadiram e saquearam uma loja de eletrônicos na Rua Santa Ifigênia, no bairro de mesmo nome. Vídeos do episódio mostraram dezenas de pessoas arrombando a porta do local e cercando a entrada, enquanto tiram os produtos de lá. Foi a segunda vez que a Carlos Eletrônicos foi saqueada pelos usuários, segundo a proprietária do estabelecimento. A primeira foi em abril de 2019, quando a loja era menor e levaram tudo. Nos últimos anos, proprietários de estabelecimentos estão fechando a loja mais cedo, por volta das 17 horas, pela falta de segurança na região.