Logo após dar à luz, mãe mata filho a facadas em Santa Catarina

O crime ocorre nessa segunda-feira, em Tubarão

Um bebê recém-nascido foi morto a facadas pela própria mãe, de 19 anos, em Tubarão, em Santa Catarina, nessa segunda-feira (28). De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), a jovem foi presa em flagrante e ouvida nesta terça-feira (29).

A delega Vivian Selig, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami, informou que mulher deu à luz sozinha em casa. Ela chamou um familiar ao notar que estava sofrendo uma hemorragia.

Na sequência, foi levada a um hospital com o filho. "No hospital, foi verificado que o bebê estava morto, com marcas de faca", informou a investigadora.

A equipe de saúde acionou a Polícia Militar (PM). Conforme a corporação, a jovem deu à luz no banheiro de casa e, logo após, golpeou o bebê com uma faca.

O exame cadavérico apontou que a criança foi morta com 24 facadas.

A mulher recebeu alta ainda nesta terça-feira, foi ouvida pela Polícia Civil e encaminhada para um presídio. A investigação apura as circunstâncias da ocorrência.

A suspeita responderá por infanticídio, que tem pena prevista de 2 a 6 anos de detenção.

Parte do depoimento

Durante o depoimento, a jovem disse aos policiais que não sabia que estava grávida. De acordo com ela, só descobriu a gestação na manhã de segunda-feira, quando começou a sentir fortes dores abdominais.

No momento em que foi ao banheiro, acabou entrando em trabalho de parto.

Em conversa com as autoridades, a mulher alegou que cometeu o crime por ter medo da reação da família e por achar que não tinha condições criar o filho

Com informações do G1.

