Livraria mais antiga de SP, com acervo de 450 mil títulos, é alvo de operação da PF

A Livraria Calil Antiquária, que trabalha com livros raros desde 1949 e mantém um acervo de aproximadamente 450 mil títulos no centro de São Paulo, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga a receptação, a ocultação e a comercialização de bens do patrimônio cultural brasileiro. Procurada pelo Estadão, a livraria não se manifestou.

Ainda não está claro qual seria a participação da Calil no esquema investigado. A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços residenciais e comerciais no Rio, em São Paulo e em Diadema, na Grande São Paulo.

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Além de livros raros, a investigação envolve imagens sacras e outros objetos de valor histórico e cultural.

Com mais de sete décadas de atuação no mercado de livros raros, a Livraria Calil Antiquária funciona há mais de 40 anos no nono andar de um edifício no centro antigo da capital paulista.

Fundada por Líbano Calil, a livraria passou a ser administrada por sua filha, Maristela Calil, que se dedica ao negócio há cerca de quatro décadas. Atualmente, ela trabalha ao lado do filho, Murilo Montesanti, representante da terceira geração da família à frente do estabelecimento.

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Segundo informações divulgadas no site da própria livraria, o acervo reúne quase 450 mil títulos, principalmente de ciências humanas e assuntos relacionados ao Brasil.

Além da compra e venda de livros raros, a Calil comercializa manuscritos, documentos históricos, mapas, gravuras, revistas antigas, fotografias e outros materiais de interesse de pesquisadores e colecionadores.

O estabelecimento também oferece serviços de avaliação de bibliotecas, encadernação artesanal e restauração de livros, atendendo clientes de diferentes regiões do País.

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A Operação Página Oculta é um desdobramento da Operação Trinca de Papel, que apurou a atuação de um grupo criminoso especializado em subtrair livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas. Segundo a PF, as diligências feitas depois dessa operação identificaram possíveis destinatários e comerciantes dos objetos furtados.

As buscas têm como finalidade, de acordo com a PF, localizar e recuperar livros raros, imagens sacras e outros bens culturais de origem ilícita. Os policiais também procuram documentos, registros de aquisição e comercialização, comprovantes de pagamento, aparelhos celulares, computadores e outros elementos de prova. O material apreendido passará por análise e perícia da PF.