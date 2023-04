'Livramento': máquina explode segundos após cliente sair de lavanderia

Da Redação

O fato foi registrado em uma lavanderia na Espanha

Um homem escapou por poucos segundos de um incidente ocorrido em uma lavandeira, na Espanha. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma máquina de lavar explode no estabelecimento. (Assista abaixo)

Por meio do vídeo, é possível ver que, enquanto a máquina trabalha, um cliente sai com sacolas que comportavam roupas. Em pouco tempo, a tampa de proteção do equipamento se abre e faz com que algumas peças sejam arremessadas para fora. Logo na sequência, uma explosão ocorre no comércio.

Ainda através das imagens, dá para notar que as chamas tomam conta do espaço. Vários objetos ficaram destruídos na situação, além da porta e da vitrine da lavanderia que caíram por conta da bola de fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para avaliar o caso. A corporação sugeriu uma demolição completa para evitar futuros acidentes.

Segundo a imprensa local, um usuário esqueceu um clipper - carregador para isqueiro - no interior de uma das roupas. O objeto ocasionou a explosão.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Assista:

