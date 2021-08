Da Redação

Litro da gasolina passa de R$ 7 em quatro estados

O preço do litro da gasolina comum já passa dos R$ 7 em pelomenos quatro estados brasileiros, segundo a pesquisa semanal depreços da Agênca Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada doúltimo domingo até hoje.

No Rio de Janeiro, foram 255 postos analisados com máxima deR$ 7,05 pelo litro, sendo a média de R$ 6,48.

No Acre, de 39 postos pesquisados, a média de preço porlitro foi de 6,45, sendo o preço máximo encontrado deR$ 7,13.

Rio Grande do Sul e Tocantins foram os locais onde os preços da gasolina estão mais caros, segundo pesquisa da ANP.

No Sul, chega a R$ 7,18. Já em Tocantins, R$ 7,36.

A Petrobras anunciou na semana passada um aumento de cerca de 3,5% no valor médio da gasolina em suas refinarias, para 2,78 reais/litro, citando alinhamento com a paridade internacional. Além da cotação nas refinarias, os preços nos postos dependem de fatores como a adição obrigatória de biocombustíveis e margens de distribuição e revenda.

Com o novo reajuste, o preço da gasolina nas refinarias sofreu um aumento de R$ 0,21 no valor do produto para os consumidores em Apucarana.

No acumulado dos últimos 12 meses, o combustível ficou R$ 2,09 mais caro nas bombas dos postos, um aumento de quase 52%.

Conforme economistas, as altas constantes devem comprometer ainda mais a renda da população, uma vez que impactam os custos de toda a cadeia produtiva que depende do setor de transporte. E a tendência, é que os valores continuem subindo.

Na semana passada o litro da gasolina ainda era encontrado a R$ 5,90 e passou a ser vendido a R$ 6,12, em média, conforme pesquisa via aplicativo Menor Preço. O menor valor foi encontrado a R$ 6 e o maior a R$ 6,24. Há um ano a gasolina era comercializada a R$ 4,03, em média, segundo o sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).

Colaboração, Exame