Litoral de SP tem 65 praias impróprias para banho neste feriado de Consciência Negra
Neste fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira, 20, o litoral de São Paulo tem 65 praias impróprias para banho, segundo monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O boletim divulgado na quinta-feira, 19, aponta que a maioria - 47 - delas está na região do Litoral Sul e Baixada Santista. Outras 18 ficam no Litoral Norte (veja a lista abaixo).
No ano passado, no mesmo dia, havia 53 praias impróprias no total, sendo 8 no Litoral Norte e 45 no Litoral Sul/Baixada Santista.
A Cetesb monitora 175 praias no litoral. Estão sem condições de banho praias muito procuradas pelos turistas, como Itaguá, em Ubatuba; Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião; Enseada, no Guarujá; Embaré, em Santos, e Itaquanduba, em Ilhabela.
Praia Grande, com 12, e Itanhaém, com 10, são as cidades com maior número de praias impróprias. Ilha Comprida e Iguape foram as únicas entre as cidades monitoradas com todas as praias próprias para banho.
Nesta sexta, em razão do feriado, milhares de pessoas foram para o litoral e as rodovias ficaram lotadas de carros, segundo registros das concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, registrou 49 km de congestionamento de manhã, conforme a concessionária Ecovias Imigrantes. O verão 2026/27 só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas o período atual já é considerado de alta temporada no litoral paulista.
A classificação das praias é atualizada semanalmente e leva em conta análises da qualidade da água realizadas pela Cetesb. O monitoramento orienta moradores e turistas sobre as condições de banho nas praias paulistas.
A balneabilidade é medida com base em critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), adotados pela Cetesb desde 2001. A avaliação é baseada em análises microbiológicas feitas em amostras de água coletadas durante cinco semanas consecutivas.
A legislação utiliza como indicadores de poluição coliformes fecais. No critério adotado para águas marinhas, a praia é considerada imprópria quando apresenta níveis de coliformes (enterococos) acima dos limites estabelecidos pela legislação.
Além da contaminação por bactérias, a classificação de impropriedade pode ocorrer em situações como derramamento de óleo, maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças de transmissão hídrica.
A ocorrência de chuvas frequentes, como acontece no litoral nesta época, pode afetar a balneabilidade das praias, ao carrear sujeira e esgoto não tratado para o mar.
Bertioga
- Enseada - R. R. Costabile
Caraguatatuba
- Cocanha
- Prainha
- Centro
Guarujá
- Perequê
- Enseada - Av. Atlântica
- Enseada - R. Chile
- Enseada - Av. Santa Maria
Ilhabela
- Pinto
- Viana
- Itaquanduba
- Itaguaçu
- Ilha das Cabras
Itanhaém
- Suarão - Afpesp
- Parque Balneário
- Centro
- Pescadores
- Sonho
- Jardim Cibratel
- Estância Balneária
- Jardim São Fernando
- Balneário Jardim Regina
- Balneário Gaivota
Mongaguá
- Vila São Paulo
- Central
- Vera Cruz
- Santa Eugênia
- Itaóca
- Agenor de Campos
- Flórida Mirim
Peruíbe
- Icaraíba
- Parque Turístico
- Balneário São João Batista
Praia Grande
- Canto do Forte
- Boqueirão
- Guilhermina
- Aviação
- Vila Tupi
- Ocian
- Vila Mirim
- Maracanã
- Vila Caiçara
- Real
- Balneário Flórida
- Jardim Solemar
Santos
- Ponta da Praia
- Aparecida
- Embaré
- Boqueirão
- Gonzaga
- Pompeia
- José Menino - R. Fred. Ozanan
São Sebastião
- Pontal da Cruz
- Toque-Toque Pequeno
São Vicente
- Milionários
- Gonzaguinha
- Prainha
- Ilha Porchat
Ubatuba
- Picinguaba
- Rio Itamambuca
- Itaguá (lado direito)
- Itaguá (lado esquerdo)
- Enseada
- Perequê-Mirim
- Lagoinha