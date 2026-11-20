Neste fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira, 20, o litoral de São Paulo tem 65 praias impróprias para banho, segundo monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O boletim divulgado na quinta-feira, 19, aponta que a maioria - 47 - delas está na região do Litoral Sul e Baixada Santista. Outras 18 ficam no Litoral Norte (veja a lista abaixo).

No ano passado, no mesmo dia, havia 53 praias impróprias no total, sendo 8 no Litoral Norte e 45 no Litoral Sul/Baixada Santista.

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A Cetesb monitora 175 praias no litoral. Estão sem condições de banho praias muito procuradas pelos turistas, como Itaguá, em Ubatuba; Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião; Enseada, no Guarujá; Embaré, em Santos, e Itaquanduba, em Ilhabela.

Praia Grande, com 12, e Itanhaém, com 10, são as cidades com maior número de praias impróprias. Ilha Comprida e Iguape foram as únicas entre as cidades monitoradas com todas as praias próprias para banho.

Nesta sexta, em razão do feriado, milhares de pessoas foram para o litoral e as rodovias ficaram lotadas de carros, segundo registros das concessionárias. O Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, registrou 49 km de congestionamento de manhã, conforme a concessionária Ecovias Imigrantes. O verão 2026/27 só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas o período atual já é considerado de alta temporada no litoral paulista.

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A classificação das praias é atualizada semanalmente e leva em conta análises da qualidade da água realizadas pela Cetesb. O monitoramento orienta moradores e turistas sobre as condições de banho nas praias paulistas.

A balneabilidade é medida com base em critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), adotados pela Cetesb desde 2001. A avaliação é baseada em análises microbiológicas feitas em amostras de água coletadas durante cinco semanas consecutivas.

A legislação utiliza como indicadores de poluição coliformes fecais. No critério adotado para águas marinhas, a praia é considerada imprópria quando apresenta níveis de coliformes (enterococos) acima dos limites estabelecidos pela legislação.

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Além da contaminação por bactérias, a classificação de impropriedade pode ocorrer em situações como derramamento de óleo, maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças de transmissão hídrica.

A ocorrência de chuvas frequentes, como acontece no litoral nesta época, pode afetar a balneabilidade das praias, ao carrear sujeira e esgoto não tratado para o mar.

Bertioga

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- Enseada - R. R. Costabile

Caraguatatuba

- Cocanha

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- Prainha

- Centro

Guarujá

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- Perequê

- Enseada - Av. Atlântica

- Enseada - R. Chile

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- Enseada - Av. Santa Maria

Ilhabela

- Pinto

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- Viana

- Itaquanduba

- Itaguaçu

- Ilha das Cabras

Itanhaém

- Suarão - Afpesp

- Parque Balneário

- Centro

- Pescadores

- Sonho

- Jardim Cibratel

- Estância Balneária

- Jardim São Fernando

- Balneário Jardim Regina

- Balneário Gaivota

Mongaguá

- Vila São Paulo

- Central

- Vera Cruz

- Santa Eugênia

- Itaóca

- Agenor de Campos

- Flórida Mirim

Peruíbe

- Icaraíba

- Parque Turístico

- Balneário São João Batista

Praia Grande

- Canto do Forte

- Boqueirão

- Guilhermina

- Aviação

- Vila Tupi

- Ocian

- Vila Mirim

- Maracanã

- Vila Caiçara

- Real

- Balneário Flórida

- Jardim Solemar

Santos

- Ponta da Praia

- Aparecida

- Embaré

- Boqueirão

- Gonzaga

- Pompeia

- José Menino - R. Fred. Ozanan

São Sebastião

- Pontal da Cruz

- Toque-Toque Pequeno

São Vicente

- Milionários

- Gonzaguinha

- Prainha

- Ilha Porchat

Ubatuba

- Picinguaba

- Rio Itamambuca

- Itaguá (lado direito)

- Itaguá (lado esquerdo)

- Enseada

- Perequê-Mirim

- Lagoinha