Litoral de SP e RJ pode ter onda de até 3 metros com chegada de frente fria

Além da queda de temperatura, a chegada da frente fria também irá provocar ondas de até três metros na faixa litorânea entre Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O risco de ressaca no mar está previsto entre a noite desta terça-feira, 8, e a tarde de quinta-feira, 10, de acordo com a Marinha do Brasil.

O alerta também cita que os ventos podem atingir intensidade de até 60 km/h entre Santos e Arraial do Cabo, no mesmo período. Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos no mar nos próximos dias.

Em Santos, os termômetros oscilam entre 19ºC e 24ºC nesta terça-feira, com dia bastante chuvoso. Na quarta-feira, 9, a máxima deve atingir 26ºC. A previsão de chuva persiste até quinta-feira. Na sexta-feira, 11, a máxima poderá chegar a 35ºC.

Ainda segundo a Climatempo, a frente fria se afasta do litoral paulista e o sol retorna entre nuvens no decorrer da semana, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas.

Capital paulista

A terça-feira começou com céu encoberto, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 15,8°C durante a madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No decorrer do dia, o sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não devem subir muito. Ainda há condições para garoa e chuviscos nesta terça-feira.

"Apesar de muito enfraquecido, o sistema frontal no litoral paulista trouxe um pouco de alívio para o tempo seco, além de amenizar o calor fora de época dos últimos dias", afirma o CGE.

Na quarta-feira, no entanto, apesar de permanecer a condição de chuva e tempo mais fechado, os termômetros voltarão a subir, podendo a máxima chegar a 26ºC, de acordo com a Climatempo.

A partir de quinta-feira, as temperaturas voltam a subir e não há previsão para chuva.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Climatempo:

- Terça-feira: entre 15ºC e 22ºC - possibilidade de chuva em qualquer momento do dia;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 26ºC - possibilidade de chuva em qualquer momento do dia;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 28ºC;

- Sexta-feira: entre 13ºC e 30ºC.