Lito Souza fala à TV pela primeira vez desde que foi diagnosticado com doença rara

O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, deu a sua primeira entrevista desde que foi diagnosticado com a doença neurodegenerativa de Creutzfeldt-Jakob. O ex-mecânico de aviação, de 59 anos, recebeu o laudo da doença em meados de agosto.

A entrevista será exibida amanhã, 30, no programa Domingo Espetacular, da Rede Record. A emissora afirma que teve acesso a um depoimento exclusivo feito diretamente do hospital.

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A mulher de Lito, Mila Seidl, busca mobilização nas redes e em órgãos oficiais para que Lito seja aceito em pesquisas experimentais, principalmente em universidades fora do Brasil. "Ela tem me ajudado de todas as maneiras, com todos os contatos que ela consegue. Tem feito vídeos e abalado a internet", disse Lito.

De acordo com Mila, o marido ainda não conseguiu uma vaga em estudos de tratamentos experimentais para a doença. Departamentos das Universidades de Harvard e MIT já teriam sido acionados na tentativa. "É uma doença rara, com um quadro clínico raro, com um homem raro. E a gente vai ter um desfecho raro", disse.

Lito se mostra otimista com as possibilidades de tratamento oferecidas por um medicamento em fase de teste por uma empresa farmacêutica americana: "Em dois meses, eles devem reabrir para esse remédio, que é bastante promissor. E vou estar preparado", afirma.

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Diagnóstico após sintomas neurológicos

Lito descobriu a doença depois de ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, o influenciador relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, contou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

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"Essa minha mão que está aqui do lado esquerdo, meio parada, ela não conseguia se mexer e hoje ela já está fazendo movimentos. Então, eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. No primeiro movimento que ela fez aqui no hospital mesmo, eu falei para quem estava vendo, de olhos esbugalhados: Aqui é Palmeiras, p...", afirmou, citando seu time de futebol.