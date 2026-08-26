Lito Sousa se emociona ao falar de diagnóstico em vídeo: 'O jogo só acaba quando termina'

O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, divulgou um vídeo gravado no dia em que recebeu a confirmação do diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Emocionado, ele falou sobre a possibilidade de morrer, a preocupação com a mulher e o filho e a esperança de que ainda possa haver uma mudança em seu quadro.

Lito abriu a gravação emocionado com a expressão que costuma usar em seus vídeos. "Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês?", disse, antes de avisar que aquele seria "um vídeo muito difícil de gravar".

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O influenciador contou que decidiu fazer a gravação enquanto ainda preservava a cognição. Segundo ele, após o câncer, surgiu uma encefalite e ele começou a perder movimentos e a apresentar dificuldade para andar. Havia, inicialmente, a possibilidade de que o quadro fosse causado por uma doença autoimune, mas um exame específico levou ao diagnóstico de uma condição rara e sem tratamento.

Lito afirmou que , apesar da notícia, não desistiu. "O jogo só acaba quando termina. E vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas eu também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, sabe? Milagres ocorrem, vai que eu sou o escolhido pra continuar esse trabalho", afirmou.

'Eu não tenho medo de morrer'

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Durante o vídeo gravado ao lado da mulher, Lito disse considerar que a parte mais difícil da situação será enfrentada porn Mila Seidl, sua mulher, e pelo filho e lamentou a possibilidade de não acompanhar o crescimento da criança.

"Eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola me dando caneta", afirmou.

Em seguida, disse não temer a própria morte. "Eu que não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Não tenho porque eu vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal pra ninguém, então eu tô muito sossegado com isso."

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Lito, porém, afirmou ter dificuldade para pensar em como explicar a situação ao filho. "Mas eu não sei como que eu falo pra ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir."

Ao recordar a própria trajetória, o influenciador disse ter sido "extremamente feliz" e falou sobre a parceria com Mila, que, segundo ele, permaneceu ao seu lado durante todo o período.

Lito também abordou o legado profissional que espera deixar. Ele mencionou o trabalho desenvolvido no Aviões e Músicas, a formação de mecânicos e a escola que construiu. Disse ainda não saber o que acontecerá com o canal, mas afirmou esperar que o projeto continue.

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Mulher de Lito pede apoio na busca por medicamento

Antes da gravação de Lito, Mila explicou que o vídeo havia sido feito no mesmo dia em que o casal recebeu a confirmação do diagnóstico. Ela disse ter demorado para publicá-lo porque não conseguia assistir às imagens diante da carga emocional daquele momento.

Mila também pediu que a mobilização em busca de alternativas para o marido continue. Segundo ela, a família já sabe que Lito não conseguirá entrar nos estudos clínicos, mas tenta obter acesso compassivo a medicamentos experimentais.

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A mulher do influenciador afirmou que a família está ciente de que esses medicamentos ainda não têm segurança estabelecida, mas está disposta a assumir o risco diante da falta de alternativas. Ela também ressaltou que, apesar da progressiva debilitação física, Lito continua preservando a cognição e tomando as próprias decisões.

Segundo Mila, Lito participou de uma entrevista com a Ionis Pharmaceuticals e argumentou que sua capacidade de identificar e descrever os próprios sintomas poderia contribuir com as pesquisas. Ela relatou, como exemplo, que ele percebeu que músicas pareciam estar mais rápidas e concluiu que, na realidade, seu cérebro estaria processando as informações mais lentamente.

Governo tenta viabilizar participação em estudo

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O Ministério da Saúde formalizou um pedido para que Lito seja incluído na fase inicial de testes de um estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty também mobilizou embaixadas brasileiras em países onde existem ensaios clínicos relacionados à doença para tentar obter a inclusão do influenciador em estudos experimentais.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. Ela pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Não há atualmente tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

No fim do vídeo, Lito voltou ao formato tradicional de suas gravações e se despediu, emocionado, deixando aberta a possibilidade de voltar a falar com seus seguidores. "Eu vou terminar o vídeo da maneira que eu termino, porque quem sabe, né? Um grande abraço. Até o próximo voo."