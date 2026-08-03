Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Lito Sousa detalha diagnóstico de câncer de próstata e internação por inflamação cerebral

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:49:00 Editado em 03.08.2026, 18:00:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O criador de conteúdo e especialista em aviação Lito Sousa publicou um vídeo neste domingo, 3, em seu canal no Youtube, contando como descobriu o câncer de próstata e fornecendo mais detalhes sobre a internação para avaliação neurológica de emergência no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Lito revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata há cerca de três meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, ele notou uma elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Entre as opções de tratamento apresentadas, Lito optou pela prostatectomia, uma cirurgia para remoção total da próstata.

O criador de conteúdo destacou a importância da detecção precoce para aumentar drasticamente as chances de sucesso do tratamento. "Quando o câncer de próstata é encontrado ainda localizado, a taxa de sobrevida em 5 anos passa de 99%. A diferença entre eu estar aqui contando isso com tranquilidade foi o exame de rotina", disse.

Início dos Sintomas Neurológicos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto organizava o tratamento para o câncer, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele conta que percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação.

Durante uma viagem aos Estados Unidos, a alteração postural e o comprometimento motor tornaram-se mais acentuados. Após uma consulta à distância com a equipe neurológica do Hospital Albert Einstein, Lito decidiu antecipar o retorno ao Brasil.

Ao desembarcar em São Paulo, Lito seguiu direto para o hospital, onde permaneceu internado por nove dias. Exames confirmaram uma inflamação no lado direito do cérebro, responsável pela perda de controle motor no lado esquerdo do corpo. O tratamento hospitalar envolveu ciclos de pulsoterapia com corticoides e infusão de imunoglobulina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, Lito afirma que passa por uma rotina intensiva de fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação física para recuperar os movimentos e o equilíbrio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Câncer inflamação cerebral internação Lito Sousa próstata
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV