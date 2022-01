Lista de aprovados no vestibular da Unesp é liberada

Da Redação

Entrada do campus da Unesp em Franca, SP

Foi divulgado, nesta quinta-feira (27), a lista dos aprovados no Vestibular 2022 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). A consulta do resultado pode ser feita pelos candidatos no site da Unesp, por meio do seu CPF e data de nascimento.

As 7.690 vagas disponíveis foram divididas em 24 cidades do estado de São Paulo. Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).



É importante apontar que a matrícula para a primeira chamada ocorrerá na quinta (27) e sexta-feira (28), de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad).

Enquanto isso, nas redes sociais, os novos universitários já celebram o resultado do vestibular. "Aprovada! Gente, felicidade que não descreve!", digitou Melissa Oliani.

Para aqueles que não conseguiram a aprovação por meio do vestibular, fiquem atentos, pois estão previstas ainda duas formas de ingresso para a Unesp em 2022: Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2022 e Preenchimento de Vagas Remanescentes pelas Notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O preenchimento de vagas remanescentes da Unesp para candidatos do Enem 2020 ou 2021 vale para todos os inscritos nos dois anos, sem necessidade de estar inscrito no vestibular da universidade. O período para declaração de interesse nas chamadas seguintes para matrícula vai de 17 a 21 de fevereiro, com cadastro no site da Vunesp.



