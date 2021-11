Lira diz Câmara estará pronta a responder em caso de novas ações contra Ômicron

Da Redação

A evolução da variante Ômicron do coronavírus entrou no radar do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (Progressistas-AL). Em sua conta no Twitter, Lira escreveu há pouco que a Casa seguirá acompanhando os desdobramentos da nova cepa e poderá agir. "A Câmara estará pronta para responder em caso de novas ações de enfrentamento", afirmou o presidente da Câmara.

Em outra publicação, Lira destacou a articulação dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Marcelo Queiroga (Saúde), Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e Anderson Torres (Justiça), "fechando nossas fronteiras em resposta à nova variante". "Decisão, agilidade e cuidado com o Brasil", disse, acrescentando que o Brasil é referência em vacinação contra Covid porque o País entendeu que "este é o único caminho".

O governo brasileiro anunciou ontem o fechamento das fronteiras aéreas para seis países da África: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. "A medida foi necessária para que a nova variante do coronavírus não cause grave impacto no Brasil", afirmou o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em sua conta no Twitter.