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Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade operam normalmente após dia de caos e retomada pela CPTM

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:42:00 Editado em 24.07.2026, 08:55:05
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A circulação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ocorre sem registro de falhas na manhã desta sexta-feira, 24, primeiro dia em que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou a administrar os ramais após determinação do governo de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A estatal ficará responsável pela operação por, no mínimo, 90 dias, depois de uma sequência de problemas registrados desde a transferência do serviço para a concessionária Trivia Trens.

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Em nota, a CPTM informou que está "plenamente preparada, com todas as condições técnicas e operacionais necessárias" para reassumir temporariamente a administração das linhas. A companhia afirmou ainda que mantém o compromisso com a mobilidade e a segurança dos passageiros.

A decisão de devolver à CPTM a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além do Serviço Expresso Aeroporto, foi anunciada na quinta-feira, 23. Segundo nota conjunta do governo estadual e da Artesp, a medida busca evitar novas falhas e garantir maior estabilidade ao sistema.

Também na quinta-feira, a circulação dos trens foi interrompida temporariamente após uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Tatuapé. Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em uma composição nas proximidades da Estação Bresser-Mooca, agravando os transtornos aos passageiros.

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A operação foi totalmente restabelecida no fim da tarde, após um dia de falhas que provocou reflexos no transporte público e no trânsito da capital, incluindo a suspensão temporária do rodízio municipal e acionamento do sistema PAESE na região afetada.

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CPTM/TRIVIA/FALHA/TRENS/11-CORAL/12-SAFIRA/12-JADE
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