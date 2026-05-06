PERIGO NAS RUAS

Linha com cerol mata menina de 12 anos após atingir pescoço em SP

Vítima colocou a cabeça para fora da janela de veículo e foi atingida; polícia apreendeu linhas cortantes em área usada para soltar pipas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 09:14:39 Editado em 06.05.2026, 09:16:41
Foto: Reprodução redes sociais

Uma tragédia envolvendo linha de pipa terminou com a morte de uma adolescente de 12 anos em Álvares Machado, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações, Lorena Lourenço da Silva estava em uma caminhonete com outras pessoas quando viu uma pipa e se inclinou para fora da janela. Nesse momento, acabou atingida no pescoço por uma linha com material cortante, conhecida popularmente como cerol ou linha chilena.

Ela foi socorrida com urgência e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o acidente, equipes policiais fizeram buscas em um local onde é comum a prática de soltar pipas. Ninguém foi encontrado, mas os agentes apreenderam linhas cortantes que estavam na área.

O caso reforça o alerta sobre os riscos desse tipo de material, proibido por lei em São Paulo. Além do perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres, o uso de cerol pode provocar acidentes graves e até mortes, além de prever punições para quem for flagrado utilizando ou comercializando o produto.

acidente cerol LEGISLAÇÃO linha de pipa segurança tragédia
