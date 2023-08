Linha 8-Diamante da CPTM terá maior intervalo entre viagens

A realização de serviços de manutenção na Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), administrada pela ViaMobilidade, vai alterar o funcionamento do serviço em determinados horários entre esta terça-feira, 8, e a quarta-feira, 9. Segundo a concessionária, das 9h30 às 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda.

"As ações são parte do plano de modernização das linhas e têm sido intensificadas em horários de operação, fora do pico. Entre as melhorias realizadas estão as trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização", disse a ViaMobilidade.

Confira as mudanças nos horários das viagens:

- Na terça-feira e na quarta-feira: entre 9h30 e 15h30 - intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda.

Falhas na linha

Assim como a Linha 9-Esmeralda, a Linha 8-Diamante também passou a ser gerenciada pela ViaMobilidade em janeiro de 2022. Desde então, reclamações de usuários sobre falhas nas linhas têm sido registradas. Antes, elas eram administradas pela própria CPTM.

Em 30 de março deste ano, um trem da Linha 8-Diamante descarrilou na região da estação Júlio Prestes. De acordo com a ViaMobilidade, que administra a via, na ocasião, a ocorrência foi registrada em decorrência de uma falha em um equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV). Não houve feridos, mas a circulação dos trens foi interrompida em algumas estações. Outras falhas foram registradas anteriormente.

A Linha 8-Diamante é uma linha de trens metropolitanos, com trecho definido entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, com extensão operacional entre as estações Itapevi e Amador Bueno.