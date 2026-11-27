A Linha 3-Vermelha do Metrô, que liga as zonas leste e oeste de São Paulo, estará fechada durante toda a manhã de domingo, 29, devido aos testes do novo sistema de sinalização e controle CBTC. Segundo a companhia, a linha funcionará normalmente no sábado, 28, mas encerrará a operação à meia-noite, com retomada prevista apenas para às 12h de domingo.

Aos fins de semana, as linhas do Metrô operam ininterruptamente entre o sábado e o domingo. O funcionamento sem interrupções será mantido normalmente nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata.

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O Metrô orientou os passageiros a utilizarem a Linha 11-Coral, operada pela Trivia Trens, que tem início na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, e percorre o trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda. A linha começa a operar às 4h.

Durante a paralisação, haverá ônibus gratuitos do Paese entre 0h e 13h de domingo. No entanto, a companhia recomendou que essa opção seja utilizada apenas para deslocamentos locais.

O CBTC é uma tecnologia de sinalização que permite a comunicação contínua e mais precisa entre os trens e os equipamentos instalados ao longo da via. O sistema já é utilizado nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 15-Prata e 17-Ouro.

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Segundo o Metrô, a tecnologia possibilita reduzir os intervalos entre as composições e melhorar a regularidade e a confiabilidade da operação, além de proporcionar economia de energia e maior flexibilidade no gerenciamento do tráfego.

"O Metrô orienta os passageiros a programarem seus deslocamentos com antecedência e a acompanharem os canais oficiais da Companhia para consultar informações atualizadas sobre a operação das linhas", disse a companhia.