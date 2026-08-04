Linha 2-Verde do Metrô tem velocidade reduzida em dia de greve da CPTM

Uma interferência na estação Sacomã da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo provocou a redução de velocidade e o maior tempo de parada na região na manhã desta terça-feira, 4, no mesmo dia em que ocorre uma greve de funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas linhas de trens 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. De acordo com o Metrô, houve uma falha nas portas de plataforma da estação.

"Devido à interferência na via na estação Sacomã, a circulação é feita com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Estamos trabalhando para a normalização", afirmou a companhia.

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Posteriormente, o Metrô disse que a falha nas portas da estação Sacomã foi solucionada. Segundo a companhia, a tendência é de uma melhora gradativa nas condições de embarque na Linha 2-Verde.

Greve da CPTM

Um conjunto de medidas operacionais foi adotado por parte do Governo do Estado de São Paulo para reduzir os impactos aos passageiros durante a paralisação realizada pelos ferroviários nesta terça-feira. Funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, atualmente operadas pela CPTM, entraram em greve à 0h, por tempo indeterminado. Às 9h, as linhas 11-Coral e 12-Safira estão com operação parcial e a linha 13-Jade permanece paralisada.

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A CPTM acionou seu plano de contingência, priorizando o atendimento nos trechos de maior demanda. A Linha 11-Coral tem operação parcial entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases. Na Linha 12-Safira, os trens circulam entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. A linha 13-Jade e o Expresso Aeroporto não estão operando. As Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, que são concedidas, e a 10-Turquesa operam normalmente.

"Nosso foco é atender a população e nosso esforço está concentrado para garantir que a população possa ter mobilidade diante desta paralisação. Nossa expectativa é que ao longo do dia tenhamos mais colaboradores entrando na escala para que no pico da tarde tenhamos contingente maior", disse o diretor-presidente da companhia, Michael Cerqueira.

A TIC Trens, responsável pela linha 7-Rubi, reforçou o atendimento na estação Palmeiras-Barra Funda e opera com frota máxima nos horários de pico. A concessionária manterá monitoramento permanente da demanda e poderá ampliar a oferta de trens ao longo do dia, caso necessário.

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As linhas intermunicipais da região afetada reforçaram a frota.

Linhas do Metrô com operação especial

Como parte da estratégia de contingência para ampliar a capacidade de atendimento, o Metrô antecipou o horário de abertura das estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do monotrilho para as 4h.

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A Linha 3-Vermelha, que atende parte da zona leste da capital e faz integração com as linhas afetadas, conta com composições adicionais em circulação. Também são realizadas manobras intermediárias em estações estratégicas, aumentando a oferta de viagens nos trechos com maior concentração de passageiros.

O Metrô informa ainda que trens vazios poderão ser enviados às estações que apresentarem maior lotação nas plataformas, com o objetivo de agilizar os embarques e reduzir o tempo de espera.

Segundo a companhia, o efetivo de funcionários está reforçado nas estações Corinthians-Itaquera, Tatuapé, Brás e Palmeiras-Barra Funda, além de outros pontos de maior demanda, para orientar os passageiros e auxiliar na organização dos fluxos.

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As linhas 4-Amarela e 5-Lilás estão com reforço das equipes operacionais e de atendimento, ampliação da segurança, monitoramento contínuo da operação, adequação da oferta de trens e atuação integrada das áreas de operação, inteligência e comunicação.

Paese

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) disponibilizou ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) para atendimento aos passageiros. Ao todo, 128 ônibus foram mobilizados sendo:

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- Linha 11-Coral - 58 ônibus

- Linha 12-Safira - 60 ônibus

- Linha 13-Jade - 10 ônibus

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A Polícia Militar também reforçou o policiamento preventivo no entorno das estações ferroviárias, terminais de transporte e demais locais de grande circulação de pessoas. O policiamento de trânsito também foi intensificado para contribuir com a fluidez viária nas regiões impactadas.

Suspensão do rodízio

Por causa da greve, a Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio municipal de veículos está suspenso nesta terça-feira.

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Nesta terça, não poderiam circular no centro expandido da cidade os carros e caminhões com placas final 3 ou 4, nos horários entre 7h e 10h e entre 17h e 20h. Com a suspensão, os carros poderão circular em toda a cidade em quaisquer horários do dia.