A Linha 1-Azul do o metrô paulistano funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações nesta manhã de terça-feira, 24, em razão de uma interferência na via na estação Tucuruvi. De acordo com o Metrô de São Paulo, equipes trabalham para normalizar o serviço o quanto antes.

Em razão da falha na Linha 1-Azul, passageiros que estão na Linha 3-Vermelha também relatam que os trens estão mais cheios e as paradas estão sendo feitas com maior tempo de intervalo.

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Além disso, também citam problema em porta na estação Carrão, da Linha Vermelha. "Mais de 20 minutos parado dentro do Metrô", disse o gestor de serviços Fábio Alcides.