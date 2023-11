Liga dos Campeões: saiba os times favoritos das casas de apostas

A Liga dos Campeões é uma das competições de futebol de clubes mais importantes do mundo. Para as melhores equipas da Europa, a antiga Taça dos Campeões Europeus é o troféu mais cobiçado. Os campeonatos nacionais continuam importantes, mas vencer a Liga dos Campeões às vezes vale uma carreira inteira. Nos próximos anos este torneio irá mudar, com mais equipas participantes e uma nova fórmula.

Mas quem poderia ganhar este ano?

Vamos ver os prognósticos da Liga dos Campeões 23-24 com as odds das melhores casas de apostas presentes no mercado nacional e disponíveis para realizar as suas apostas!

De acordo com as casas de apostas, o atual campeão Manchester City ainda é o favorito

A equipe treinada por Pep Guardiola é considerada a principal candidata à vitória final também neste ano. O Manchester City sonha com esta taça há muitos anos e conquistou-a no final da temporada passada: um golo de Rodri frente ao Inter deu aos Citizens a sua primeira Liga dos Campeões da história. As casas de apostas acham que o City pode se repetir: o time é muito parecido com o do ano passado e a temporada começou bem. O Manchester City está atualmente em primeiro lugar no seu grupo e na Premier League. As novas contratações Gvardiol e Doku encaixaram-se perfeitamente e Guardiola continua a ser um dos melhores treinadores do mundo. A vitória do Manchester City está cotada entre 2,00 e 3,00.

Também pode ser o ano do Bayern de Munique: Tuchel quer vencer novamente

Segundo as casas de apostas, o principal adversário do Manchester City é o Bayern de Munique. Os campeões alemães foram eliminados pelos ingleses no ano passado, mas agora sonham com a vingança. O Bayern está mais forte graças a duas grandes contratações: o coreano Kim chegou do Napoli e Harry Kane no ataque. Kane é um dos melhores atacantes do mundo, mas ainda não ganhou nada na carreira: o Bayern pode ser o time da redenção. O técnico Tomas Tuchel quer vencer mais uma Liga dos Campeões depois da de 2020-21 com o Chelsea e o talento de Musiala pode ajudá-lo. A vitória do Bayern está cotada entre 5,00 e 6,50.

O Real Madrid pode voltar ao topo da Europa: com o Bellingham é possível

O Real Madrid é o time que mais vezes ganhou a Liga dos Campeões. Depois de ter sido eliminado nas semifinais no ano passado, o Real Madrid quer voltar a ser campeão. Atualmente, os espanhóis venceram as quatro primeiras partidas e estão na liderança do grupo também graças à nova contratação Bellingham: o jovem inglês já marcou 10 gols em 11 partidas na copa e no campeonato. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti é o mestre deste torneio, com quatro triunfos entre Milan e Real Madrid: a vitória dos Blancos está cotada em torno de 7,50.

O Arsenal é um dos melhores times da Europa e também pode sonhar com a Liga dos Campeões

Apesar da derrota para o Lens, o Arsenal está em primeiro lugar no grupo da Liga dos Campeões. Os Gunners voltaram a disputar esta competição depois de anos, mas segundo as casas de apostas estão entre os favoritos para vencer a final. Durante a última temporada, a equipa orientada por Mikel Arteta lutou pelo campeonato com o fortíssimo Manchester City e este ano quer voltar a surpreender. A vitória do Arsenal está cotada entre 8.00 e 10.00.

Existem outras equipes que podem vencer a Liga dos Campeões, segundo casas de apostas

A Liga dos Campeões inclui as melhores equipas da Europa e este ano a corrida pelo título parece bastante equilibrada. Segundo as casas de apostas, o campeão espanhol Barcelona também pode triunfar. Xavi também quer vencer como treinador: a vitória final está cotada entre as 15h00 e as 20h00. A vitória de Mbappé está cotada entre 15 e 20h00, mas o PSG terá primeiro de ultrapassar o obstáculo da primeira volta: depois da derrota frente ao Milan, os franceses terão de lutar para emergir no “grupo da morte” com Borussia Dortmund e Newcastle.