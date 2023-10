Liderança com Propósito é tendência de gestão de pessoas para 2024

A atuação do líder dentro de uma empresa pode determinar o sucesso ou até o fracasso da corporação. Isso porque uma liderança bem preparada, e com propósito, inspira, torna-se exemplo em atitude, comportamento e comprometimento perante a equipe.

Segundo a especialista em gestão de pessoas Fabielle Lima, e idealizadora do movimento Liderança Com Propósito, esse modelo com foco na gestão humanizada de pessoas é tendência para 2024 e visa o treinamento de lideranças empresariais alinhando propósito com valores pessoais.

“O movimento é justamente para pessoas que estão à frente de times, dentro de um papel de influenciar pessoas a chegar em um resultado, um objetivo. Dentro desse movimento trazemos a essência. Hoje agente percebe que essas pessoas estão muito no automático, muitas vezes param de olhar o sentido do porque elas fazem o que fazem”, analisa.

De acordo com Fabielle, o treinamento de lideranças é fundamental pois o líder cuida das interações e relacionamentos entre seu time e apoia o seu desenvolvimento. Além disso, é legitimado pela equipe, sendo referência de paixão pelo propósito da empresa e suas atividades.

“Os líderes são os mentores que desenvolvem pessoas e que as motivam a alcançarem seus objetivos, metas e a seguirem seus processos. Dentro de uma rotina a gente entra em uma linha de desmotivação, perdendo o sentido, a vontade, o ânimo e isso impacta dentro do formato de liderança. Quando esse líder está muito bem alinhado com sentido e propósito, ele leva isso ao time e tudo começa a fluir”, afirma.

A especialista, que atua em Curitiba onde o movimento já existe, também afirma que uma liderança bem preparada sabe identificar os talentos de sua equipe, trazendo à tona seu potencial máximo. “A partir do momento que as pessoas compreendem que o trabalho está totalmente relacionado aos talentos dela, e que o que ela faz ajuda uma comunidade, uma sociedade, ajuda ela dentro da busca dos sonhos dela, tudo muda. E os resultados com certeza são melhores”, afirma Fabielle, que deseja trazer o movimento para as empresas de Apucarana.

“Quando os colaboradores estão felizes, automaticamente a produtividade é melhor, quando tem um líder preparado o colaborador se sentirá valorizado, reconhecido, automaticamente vai se engajar mais. Essas empresas que estão tomando esse cuidado estão obtendo aumento de até 30% no nível de produtividade”, afirma.

Tendência para 2024

Conforme a especialista, um estudo recente identificou que o comportamento dos colaboradores mudou com a evolução cultural e tecnológica. A pandemia também representou um marco na mudança comportamental dos trabalhadores, forçando as empresas a adotarem o trabalho remoto. Essa mudança ensinou várias lições valiosas e uma delas é a flexibilidade.

“Muitos colaboradores precisaram trabalhar em casa e conseguiram sentir o que é dividir uma vida profissional com a pessoal, ter autonomia de trabalho, ter flexibilidade. E fazer com que essas pessoas voltem novamente ao formato que elas trabalhavam já não dá mais. As empresas precisam se adequar com essa novacultura dos colaboradores. Não adianta o empresário ter sonhos incríveis e não ter pessoas especialistas para criar esse movimento que ele busca”, finaliza.

Assista a entrevista:

