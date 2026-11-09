Líder religioso é condenado a mais de 65 anos por abusar sexualmente de irmãs em SC
Homem usava falsos rituais de “limpeza espiritual” para manipular adolescentes e cometer os crimes; Justiça também fixou R$ 350 mil em indenizações
Um líder religioso foi condenado a mais de 65 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e violência psicológica praticados contra duas irmãs em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. A sentença também determina o pagamento de R$ 350 mil em indenizações por danos morais às vítimas. A Justiça optou por não divulgar a identidade do réu, que teve a prisão preventiva mantida e não poderá recorrer da decisão em liberdade.
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As investigações do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) revelaram que os crimes ocorreram entre os anos de 2020 e 2023, em um espaço localizado na própria residência do condenado. O homem utilizava sua posição de autoridade para exercer forte controle psicológico sobre as adolescentes, cometendo os abusos sob o pretexto de realizar rituais de "limpeza espiritual" e proteção.
A denúncia aponta que o líder religioso manipulava as meninas para que acreditassem que os atos sexuais eram exigências indispensáveis para a evolução espiritual de ambas. Uma das vítimas foi submetida a constantes ameaças, humilhações e intenso controle emocional baseado na religião. Os estupros contra ela se estenderam mesmo após a jovem completar 14 anos, uma vez que ela continuava convencida da necessidade das relações para a conclusão dos falsos rituais.
A outra vítima, irmã da primeira adolescente, também sofreu abusos com o mesmo modo de operação. Durante um suposto ritual, ela foi persuadida a ficar nua enquanto o homem realizava procedimentos que culminaram em atos libidinosos.
Além de impor a pena de reclusão, a decisão judicial buscou reparar os graves traumas causados às jovens por meio da esfera financeira. Do montante total de R$ 350 mil estipulado para as indenizações, a Justiça determinou que a primeira vítima receba R$ 300 mil, enquanto a irmã terá direito a R$ 50 mil.
As informações são do G1.