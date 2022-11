Líder espiritual é preso após abusar de adolescente durante sessão

Da Redação

A prisão ocorreu na noite da última segunda-feira (22)

A Polícia Militar (PM) prendeu um líder espiritual, de 63 anos, em flagrante por abusar de uma adolescente, de 15, durante uma sessão espiritual, na noite da última segunda-feira (22). O caso foi registrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, registrado pela mãe da vítima, a garota teria saído totalmente abalada da sessão espírita e chorando. Ela contou a mãe que havia sido abusada pelo líder espiritual no momento em que participava de uma sessão individual.

A mulher não pensou duas vezes e acionou uma equipe da PM, que foi até o local e realizou a prisão em flagrante do homem. Para a polícia, o líder espiritual disse que não se recordava de nada, pois estava incorporado por uma entidade.

Ainda segundo o autor, ele "estava semiconsciente e se houve contato sexual ou se adolescente tocou seu órgão genital, foi com os pés (de onde se começa a extrair as energias ruins) e depois com a mão”.

O suspeito afirmou que durante a sessão de transferência de energia é comum que exista contato físico entre entidade e a pessoa atendida.



Ainda em depoimento, o líder espiritual disse que nos órgãos sexuais, “o espírito incorporado retira a energia negativa de espíritos obsessores por meio das partes íntimas. Para extrair energias negativas''.

Para a mãe, a vítima disse que o homem usava uma cueca azul, o que foi constatado pela polícia, que realizará perícia na peça de roupa. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

