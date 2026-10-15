Líder do PCC e delegada são presos em operação que investiga tráfico de drogas e corrupção

A delegada da Polícia Civil do Pará Maria Virgínia Grimwood Pinto foi presa em Brasília, nesta quinta-feira, 15, suspeita de repassar informações sigilosas e oferecer proteção institucional a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A prisão foi realizada em uma operação interestadual que investiga tráfico de drogas e corrupção de agentes públicos. O Estadão tenta localizar a defesa de Maria Virgínia.

Na mesma operação, em Pernambuco, a Polícia Civil prendeu Renato Henrique do Carmo, conhecido como "Gordão", apontado como uma das lideranças do PCC na região de Muro Alto, em Ipojuca (PE). Segundo a polícia, Renato já havia sido preso em janeiro de 2025 suspeito de liderar a expansão do PCC na região. Ele teve a liberdade concedida pela Justiça mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

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As investigações também identificaram indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, com suspeitas de utilização de documentos falsos, empresas e contas bancárias de terceiros para movimentar recursos e dissimular sua origem.

A operação foi organizada pela Polícia Civil de Pernambuco, com a colaboração da Polícia Civil do Pará e a participação do Gaeco, do Ministério Público do Pará (MPPA), que acompanha as investigações há aproximadamente seis meses.

Em Belém, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Gaeco, pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECRIF) e pela Polícia Civil de Pernambuco, na residência da delegada e em seu gabinete na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil.

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A apuração envolveu a análise de dados telemáticos, informações de inteligência e Relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A delegada pode responder por corrupção, à violação de sigilo funcional e à colaboração com organização criminosa.