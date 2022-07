Letreiro em distrito onde Garrincha nasceu viraliza; confira

Da Redação

Um pequeno distrito de Magé, na Baixada Fluminense, local onde nasceu o craque Garrinha, ganhou os holofotes recentemente. Porém, o motivo não é o ídolo do futebol. O distrito, chamado Pau Grande, ganhou um novo letreiro em sua praça e as redes sociais foram à loucura.

Assim como outras grandes cidades pelo mundo, o letreiro foi feito com o objetivo de ser um ponto para fotos e turistas. A frase montada com letras gigantes deixa a seguinte mensagem: Eu amo Pau Grande.

Não demorou muito para a web reagir. Um morador, inclusive, até esperava as possíveis consequências da estrutura. “Terminaram a decoração da praça do bairro de Pau Grande, aqui onde eu moro. E instalaram essa placa. Esperem as piadas”, escreveu ele.

Veja:

A tão aguardada placa chegou! 😍

Agora você pode tirar a tão sonhada foto ao lado da frase: EU❤️ PAU GRANDE!



Só em Magé tem! 😎 pic.twitter.com/wr1HmzG3Yo — Prefeitura Municipal de Magé (@prefeituramage) July 22, 2022





