Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ÍNDIA

Leopardo fica preso em loja de bebidas após atacar três homens; veja vídeo

Animal foi capturado e as vítimas levadas ao hospital; fato foi registrado no estado de Rajastão, no noroeste da Índia

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 17:07:13 Editado em 24.07.2026, 17:07:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



Três pessoas foram atacadas por um leopardo no estado de Rajastão, no noroeste da Índia, na manhã de segunda-feira (20). O animal foi capturado após ficar preso em uma loja de bebidas. As imagens começaram a circular no Brasil nesta sexta-feira (24.)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Índia: inflação acelera em junho, em meio a guerra no Irã e mês mais seco desde 1901

Conforme informações repassadas por autoridades locais, o primeiro ataque ocorreu no início da manhã, quando um voluntário da guarda florestal foi alvo do leopardo enquanto investigava relatos de que o animal estava uma área de vegetação.

Em seguida, o leopardo foi até a área urbana e entrou em uma loja de bebidas, onde atacou dois funcionários. O vídeo mostra o momento em que um dos vendedores, de 25 anos, consegue fugir e trancar o animal dentro do estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Leopardo fica preso em loja de bebidas após atacar três homens; veja vídeo
AutorFuncionário prendeu animal na loja e acionou autoridades - Foto: reprodução

O animal foi capturado e as vítimas levadas ao hospital. O voluntário recebeu atendimento e teve alta, enquanto os dois funcionários da loja foram transferidos para outra unidade para continuar o tratamento.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ataque de leopardo Índia Rajastão resgate de animais safety e vida urbana vida selvagem
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV