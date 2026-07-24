Leopardo fica preso em loja de bebidas após atacar três homens; veja vídeo
Animal foi capturado e as vítimas levadas ao hospital; fato foi registrado no estado de Rajastão, no noroeste da Índia
tnonline
Três pessoas foram atacadas por um leopardo no estado de Rajastão, no noroeste da Índia, na manhã de segunda-feira (20). O animal foi capturado após ficar preso em uma loja de bebidas. As imagens começaram a circular no Brasil nesta sexta-feira (24.)
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Conforme informações repassadas por autoridades locais, o primeiro ataque ocorreu no início da manhã, quando um voluntário da guarda florestal foi alvo do leopardo enquanto investigava relatos de que o animal estava uma área de vegetação.
Em seguida, o leopardo foi até a área urbana e entrou em uma loja de bebidas, onde atacou dois funcionários. O vídeo mostra o momento em que um dos vendedores, de 25 anos, consegue fugir e trancar o animal dentro do estabelecimento.
O animal foi capturado e as vítimas levadas ao hospital. O voluntário recebeu atendimento e teve alta, enquanto os dois funcionários da loja foram transferidos para outra unidade para continuar o tratamento.