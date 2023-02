Leilão da Receita Federal começa nesta segunda e tem iPad por R$ 1 mil

Da Redação



A Receita Federal começa nesta segunda-feira (27) a receber lances para o primeiro leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos de 2023. Os produtos vão de iPads e notebooks, até um telescópio. Confira abaixo.

As propostas com lances para os produtos devem ser realizadas entre às 08 horas desta segunda (27/02), até às 20 horas do dia 06 de março. A sessão, que conta com 66 lotes no total, está prevista para começar às 11 horas do dia 07 de março.

O produto mais barato é um telescópio, que pode ser adquirido a partir de R$ 250. No entanto, entre os itens oferecidos, é possível comprar notebooks e iPads por um valor mínimo de R$ 1 mil, além de encontrar outros aparelhos eletrônicos, artigos de informática, joias, perfumes, instrumentos musicais e roupas de luxo, dentre outros.

As mercadorias, que podem ser vendidas individualmente ou em lotes, podem ser adquiridas por pessoas físicas ou jurídicas. Veja abaixo alguns produtos disponíveis e seu valor mínimo:

Telescópio por R$ 250;

Fones com cancelamento de ruídos por R$ 500;

iPad por R$ 1 mil;

Notebook por R$ 1 mil;

Relógio para mergulho Kirby Morgan por R$ 1 mil;

Conjunto de relógio inteligente da Apple mais uma prancha de stand up por R$ 1 mil;

Conjunto de relógio inteligente da Apple mais um massageador por R$ 1 mil;

Relógio de pulso Omega Speedmaster por R$ 2 mil.





Quem pode participar?

Aqueles que tiverem interesse no leilão da Receita Federal e desejarem participar, precisam atender a certos critérios. Veja:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já para pessoas jurídicas, os critérios são os seguintes:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.





Como participar do leilão?

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa seguir os seguintes passos:

entre 27 de fevereiro e 6 de março, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817600/0000001/2023;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes de números 01 a 24, que contam com itens de informática, eletrônicos, artigos esportivos, relógios e instrumentos musicais, com valores mínimos que vão de R$ 250 a R$ 10 mil.

Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes, com valores mínimos que podem chegar até a R$ 200 mil - caso de um lote que conta com toneladas de peças e materiais para a fabricação de aparelhos eletrônicos.

Todos as mercadorias leiloadas podem ser examinadas pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos. Em 27 de fevereiro, as vistorias podem ser feitas por pessoas físicas e no dia 28, por pessoas jurídicas.











