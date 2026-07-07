Leilão da PRF tem Audi por R$ 1.000 e moto a partir de R$ 200

Leilão será realizado de forma online entre 14 e 16 de julho e engloba 629 veículos apreendidos ou abandonados nas rodovias federais de Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, entre os dias 14 e 16 de julho, um leilão exclusivamente online com 629 veículos apreendidos ou abandonados nas rodovias federais de Santa Catarina. O certame chama a atenção pelos valores atrativos, com lances iniciais a partir de R$ 200 para uma motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1996, apta para circulação. Outro destaque é um Audi A3, ano 1998, com motor a regularizar, que poderá ser arrematado a partir de R$ 1.000, valor muito inferior à tabela Fipe atual do modelo. Os interessados poderão disputar automóveis, caminhões, caminhonetes, micro-ônibus, motocicletas e até bicicletas.

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Para organizar as vendas, a instituição dividiu o montante em quatro categorias distintas: veículos aptos para circulação, sucatas aproveitáveis com motor reutilizável, sucatas aproveitáveis com motor inservível e, por fim, sucatas inservíveis. A disputa ocorrerá por meio do site da Kronberg Leilões, sempre com início às 9h. O cronograma prevê a oferta dos veículos aptos para circulação no dia 14 de julho e das sucatas no dia 15. Já no dia 16, ocorrerá uma nova sessão mista contendo tanto veículos de circulação quanto sucatas.

A fim de avaliar as condições reais dos bens, os compradores poderão realizar uma vistoria presencial entre os dias 8 e 10 de julho, durante o horário comercial. Os lotes encontram-se armazenados em pátios distribuídos por cinco municípios catarinenses: Araquari, Capivari de Baixo, Itapema, Porto Belo e São Francisco do Sul. Para quem deseja apenas acessar os detalhes e visualizar as fotografias dos automóveis, todo o material, junto ao edital completo, já está disponível na plataforma da empresa responsável e no portal oficial da PRF.

A participação no evento virtual exige a realização de um cadastro prévio no site da leiloeira, etapa que já libera os usuários para registrarem lances antecipados antes mesmo da abertura oficial das sessões. Todo o recurso financeiro arrecadado durante o leilão tem um destino rigoroso previsto em lei. O montante servirá prioritariamente para custear as despesas de organização do certame e quitar pendências geradas pelos próprios veículos, como custos de guincho, estadia nos pátios, tributos atrasados, débitos trabalhistas e multas de trânsito. Caso haja algum saldo remanescente após a liquidação de todas essas dívidas, o valor final será devolvido ao antigo proprietário do bem.

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As informações são do GMC Online.