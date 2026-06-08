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SAÚDE ANIMAL

Lei torna crime exercício ilegal da medicina veterinária

Pena de detenção varia de seis meses a dois anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 14:09:02 Editado em 08.06.2026, 14:08:56
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Lei torna crime exercício ilegal da medicina veterinária
Autor Foto: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

O Código Penal Brasileiro passa a incluir nesta segunda-feira (8) o exercício ilegal da medicina veterinária como crime.

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Pela legislação, aquele que exercer a profissão de médico veterinário sem autorização legal, ainda que de forma gratuita, está sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos.

A norma modifica o Artigo 282 do Código Penal, que já trata do exercício irregular de profissões da área da saúde, como medicina, odontologia e farmácia. Com a mudança, passa a incluir de forma expressa a medicina veterinária.

Pena e agravantes

O texto também estabelece agravantes para situações em que a conduta resulte em consequências mais graves:

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Em caso de lesão corporal grave ou gravíssima em pessoa, o autor responderá também pelos crimes correspondentes previstos no Código Penal;

Se houver morte, a responsabilização inclui o crime de homicídio;

Quando a prática causar lesão ou morte de animal, o infrator também responderá por crime ambiental, conforme a Lei de Crimes Ambientais.

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Suspensão profissional

Comete o mesmo crime o profissional que exercer a atividade durante período de suspensão ou após o cancelamento do registro ou habilitação profissional.

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Código Penal Brasileiro criminalização exercício ilegal da medicina veterinária Lei de Crimes Ambientais responsabilidade profissional saúde animal
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