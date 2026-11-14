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Leão XIV coroa imagem da Virgem Maria durante visita a Chiclayo, no Peru

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O papa Leão XIV coroou uma imagem da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Chiclayo, no Peru, neste sábado, 14. A cerimônia ocorreu na Catedral de Santa Maria, no centro histórico da cidade onde o pontífice atuou como bispo entre 2015 e 2023, e reuniu milhares de fiéis.

Segundo o Vatican News, Leão XIV chegou a pé à catedral, localizada na Praça das Armas, onde pessoas de diferentes cidades da região aguardavam sua chegada. Parte dos fiéis passou a noite no local para acompanhar a celebração.

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Durante a Liturgia da Palavra, o papa presidiu o rito de coroação da imagem da Virgem Maria e fez um apelo pela paz, pelo perdão e pela reconciliação. Em sua oração, pediu que os fiéis sejam "construtores de paz e reconciliação, servidores do Reino de Deus e dos irmãos".

A visita a Chiclayo integra a viagem do pontífice pela América do Sul e marca seu reencontro com a comunidade religiosa que liderou por quase uma década, quando ainda era conhecido como Robert Francis Prevost.

Na sexta-feira, 13, durante uma missa na cidade, Leão XIV afirmou que está "superando" seus problemas de saúde, semanas após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão.

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