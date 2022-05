Leão 'de franja' é flagrado em zoo e viraliza na web

Da Redação

Um visitante flagrou um leão com uma juba fora do comum no zoológico de Guangzhou, na China, e divulgou imagens do animal, que parece estar com uma franja, nas redes sociais. Alguns internautas acharam a aparência do animal "engraçada", já outros criticaram.

continua após publicidade .

Muitos questionaram se algum funcionário do zoo cortou a juba do leão em formato de "tigela". Alguns, mais revoltados, afirmaram que em visitas feitas dias antes do registro, datado de 28 de maio, não haviam presenciado a juba do animal de 13 anos naquele formato.

Devido à polêmica, uma funcionária do zoológico decidiu se pronunciar, a fim de explicar os fatos. De acordo com ela, o "corte" não teria sido uma ação humana, mas sim um resultado direto do processo de limpeza do próprio animal, que lambe as patas e, consequentemente, as passa na juba.

continua após publicidade .

"Nós nunca cortaríamos a juba dele. Ela muda eventualmente", informou a mulher, segundo o portal Malaysia News.



Ainda segundo a publicação, a juba de um leão varia de acordo com a idade dele, podendo ser mais curta, longa, clara ou escura com o passar dos anos. Para alguns especialistas, ela também é sinal do bem-estar e da saúde do animal.