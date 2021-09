Da Redação

Lava de vulcão nas Ilhas Canárias atinge residências

O vulcão do parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção pela primeira vez em 50 anos. Com o avanço da lava na região, aproximadamente 5.000 pessoas deixaram suas residências. Não há registro de nenhuma morte.

O vulcão, que estava adormecido, entrou em erupção no domingo. A lava tomou casas e florestas. A rocha derretida fluiu em direção ao Oceano Atlântico.

fonte: Desiree Martin/AFP

As imagens são de uma região pouco povoada da ilha de La Palma. Essa é a ilha que fica no ponto mais ao noroeste das Canárias. Com uma população de 85 mil habitantes, essa é uma das oito ilhas do arquipélago na costa oeste da África (o ponto mais próximo do continente é o Marrocos, a 100 km).

O vulcão continuava ativo nesta segunda-feira. Na ilha, há uma fumaça densa que sai do vulcão, e as casas estão em chamas.

fonte: Desiree Martin/AFP

"A lava se movimenta em direção à costa, e os danos serão materiais. De acordo com os especialistas, há um volume de lava entre 17 milhões e 20 milhões de metros cúbicos", disse o presidente regional Angel Victor Torres.

Cada metro cúbico de lava equivale a mil litros.

fonte: Borja Suarez/Reuters

Com informações: G1