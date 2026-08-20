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Latam identifica falha de segurança envolvendo dados de clientes de programa de fidelidade

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A companhia aérea Latam Airlines informou nesta quarta-feira, 19, que identificou uma falha envolvendo dados pessoais de clientes do seu programa de fidelidade. A empresa não informou quais dados foram afetados e nem o número exato de clientes atingidos.

A companhia afirmou que comunicou a ocorrência à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que adotou medidas de contenção e cibersegurança assim que identificou o problema.

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"A companhia reforça que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são prioridades e mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados", afirmou a Latam em nota.

O Estadão procurou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

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