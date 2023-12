Lancha com duas pessoas dentro afunda em praia; veja vídeo

Uma lancha afundou na praia de Itaguaçu, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, com duas pessoas dentro na tarde de quinta-feira (30). Os guarda-vidas foram até o local e conseguiram retirar as vítimas da embarcação de luxo, que não sofreram ferimentos..

O dono da lancha e a esposa estavam na estrutura. Aos bombeiros, o homem afirmou que estava na Ilha da Paz, próximo da localidade, quando percebeu a água entrando pela casa de maquinas. Na volta para a região costeira a embarcação naufragou.

A Capitania dos Portos da região e uma empresa foram acionadas para a retirada da lancha do mar. Até a última atualização do texto não havia informações sobre a remoção da estrutura no mar.

