Lancha bate em barranco e deixa feridos no Rio Solimões, no AM

O acidente aconteceu por volta das 3h, no rio Solimões

Tripulantes e passageiros de uma lancha ficaram feridos após a embarcação colidir contra um barranco na madrugada deste domingo (15). O acidente aconteceu por volta das 3h, no rio Solimões, nas proximidades da comunidade Mureru, entre os municípios Codajás e Anori, no interior do Amazonas.

Segundo os bombeiros, a lancha saiu do município Japurá com destino à Manaus, com 30 passageiros e seis tripulantes. Devido a forte chuva e pouca visibilidade, o piloto da embarcação perdeu o controle e bateu em um barranco.

Ainda segundo os bombeiros, com o impacto da colisão, três membros da tribulação tiveram lesões mais graves. Eles foram arremessados contra as poltronas e janelas da embarcação. Alguns passageiros tiveram pequenas lesões.

Parcialmente danificada, a embarcação ainda foi conduzida até Manacapuru, onde as vítimas foram resgatadas. Idosos precisaram ser transportados para o hospital do município para serem avaliados.

As vítimas receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH), depois foram colocadas em prancha rígida com o colar cervical e transportadas até unidade hospitalar local.

A Marinha informou que uma equipe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) foi direcionada ao local e um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis.

Assim que concluído, e cumpridas as formalidades legais, o documento deve ser encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Com informações G1.

