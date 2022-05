Lamborghini de R$ 1,2 milhão fica destruída em acidente

Da Redação

O passageiro de uma Lamborghini modelo Gallardo Superleggera teve um corte na testa após colisão do automóvel com um caminhão no quilômetro 546,9 da rodovia BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Lamborghini, avaliado em R$1,2 milhão, ficou destruído.

O acidente ocorreu às 11h, no sentido Belo Horizonte, perto do Viaduto da Mutuca.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas do Lamborghini e do caminhão não tiveram ferimentos. Os condutores passaram pelo teste de bafômetro e deu negativo.

Equipe da PRF e do serviço de auxílio da concessionária Via O40 M, responsável pela rodovia, prestaram atendimento à vítima.

