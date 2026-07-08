Ladrões desmontam casa inteira de madeira e deixam apenas o banheiro

Uma casa de madeira de aproximadamente 48 metros quadrados foi totalmente desmontada e furtada na zona rural de Porto União, no Norte de Santa Catarina. Do imóvel, localizado na comunidade de Sthenguel, restou apenas a estrutura de alvenaria do banheiro. O crime foi registrado na última sexta-feira (3) e a Polícia Civil já possui um suspeito identificado, embora nenhuma prisão tenha sido efetuada até o momento.

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De acordo com a Polícia Militar, a ação criminosa resultou na subtração de toda a estrutura da residência, o que inclui paredes, vigas, portas e janelas. Como o local era utilizado pelos proprietários apenas aos finais de semana, a casa estava mobiliada somente com uma mesa, que também foi levada pelos ladrões. Não há informações confirmadas sobre a logística e os veículos utilizados pelo grupo para transportar o material.

O proprietário relatou às autoridades que não visitava a propriedade há cerca de 20 dias, o que impossibilita determinar a data exata em que o furto aconteceu. As investigações continuam sob a responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para localizar a estrutura furtada, efetuar a prisão dos envolvidos e calcular a estimativa total do prejuízo sofrido pela vítima.



