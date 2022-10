Ladrões desejam 'boa tarde' e acalmam vítimas durante assalto; assista

Da Redação

Os bandidos invadiram uma loja de cosméticos e causaram um prejuízo estimado em R$ 2,5 mil

Uma dupla de assaltantes está dando o que falar nas redes sociais. Os bandidos invadiram uma loja de cosméticos localizada no bairro Santa Mônica, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e causaram um prejuízo estimado em R$ 2,5 mil.

O chama a atenção, no entanto, é que a ação foi gravada por câmeras de segurança, e o áudio do momento surpreende pelo comportamento calmo dos homens. Durante o roubo, os criminosos tranquilizam as pessoas que estavam no local. Assista no final da matéria.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que um dos ladrões se aproxima do balcão desejando "boa tarde" para a funcionária, e só então anuncia o assalto. Durante a ação, o comparsa sugere que ele procure por dinheiro, mas a proposta é negada: "Nada delas", diz o ladrão.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e está procurando os responsáveis por roubar a loja de perfumes. Aos militares, as mulheres relataram que um dos assaltantes simulava que estava com uma arma de fogo na cintura.

Assista o vídeo do momento:

Roubo a perfumaria causa prejuízo de quase R$ 4 mil em BH



(Reprodução/Redes sociais) pic.twitter.com/MddaxRmJwO — BHAZ (@portal_bhaz) October 18, 2022





Fonte: Informações Banda B.

