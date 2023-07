Ladrões armados invadem casa e fazem "roleta-russa" em moradores

Uma segundo filha do homem estava na casa e se escondeu em um armário

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma família do Distrito Federal viveu momentos de verdadeiro terror na última terça-feira (25), quando dois criminosos invadiram uma residência e fizeram o jogo conhecido como "roleta russa". O pai, de 57 anos, e a filha, de 19, foram colocados na mira das armas dos bandidos.

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), uma segunda filha do homem também estava na casa. A menina conseguiu correr e se esconder dentro de um armário antes que os ladrões a vissem. Do local, ela acionou parentes e amigos, que chamaram a polícia.

- LEIA MAIS: Mulher pelada invade ponte, atira contra carros e é presa; assista

continua após publicidade

Conforme relato das vítimas, durante o assalto, um dos criminosos começou a pedir dinheiro para o pai, que afirmou que não tinha nenhum valor em casa. Na sequência, o homem disse que eles iriam "jogar um jogo" e deu início à prática da "roleta-russa".

O bandido tentou fazer, pelo menos, dois disparos. Um deles foi contra a jovem e o outro no chão da residência. A arma de fogo não disparou em nenhuma das vezes.

De acordo com a PC, a dupla percebeu a aproximação da Polícia Militar (PM) e fugiu da residência. Eles ainda conseguiram levar alguns pertences da família, e obrigaram pai e filha a fazerem transferências via PIX, no valor de R$ 1,2 mil.

Roleta-russa

A "roleta-russa" é um jogo que consiste em colocar só um projétil na arma, girar o tambor do revólver, e apertar o gatilho, sem saber se a arma vai disparar ou não.

Siga o TNOnline no Google News