Ladrão se 'finge' de saco de lixo, invade condomínio e comete furto

Um condomínio foi invadido por criminosos três vezes em menos de 15 dias. Inclusive, o último crime registrado aconteceu de forma inusitada, já que o ladrão "fingiu" ser um saco de lixo para adentrar na copropriedade. A situação foi flagrada por uma câmera de segurança (assista abaixo).

continua após publicidade

O fato ocorreu em uma construção situada no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, Minas Gerais. Um morador do local, identificado como Kauê Altrão, conversou com a imprensa e informou que o primeiro furto no condomínio aconteceu no dia 30 de agosto. Na ocasião, o criminoso utilizou uma serra para invadir o local e furtar a TV usada para exibir as imagens do circuito de monitoramento.

Dias depois, bicicletas de moradores foram levadas. E, no terceiro furto - ocorrido na madrugada de terça-feira (12) -, o ladrão se superou se passando por sacos de lixo. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o homem usando uma capa preta para enganar as pessoas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Casal entrega granada em Delegacia de Sarandi; entenda

Kauê explicou que o crime só foi notado após um morador chegar de madrugada e perceber que havia algo errado. “Dessa vez ficamos mais receosos, o que aconteceria se ele encontrasse alguém no pátio? Um dos moradores chegou de madrugada minutos depois do assalto e percebeu que havia acontecido algo de errado, foi quando decidimos olhar as câmeras”, explicou Kauê.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez uma vistoria no prédio. Depois do susto, o condomínio informou que vai aplicar novas medidas de segurança para evitar que novos crimes voltem a ocorrer.



continua após publicidade

Veja a ação criminosa:

tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News